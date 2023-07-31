К расследованию дела смолинского маньяка подключилась прокуратура

Обычный деревенский дом с гаражом на полтора десятилетия стал тюрьмой для местной жительницы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль расследование уголовного дела о похищении женщины в Челябинске в 2009 году. Дело возбуждено Следственным комитетом по по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ в отношении 51-летнего местного жителя — с ним 19-летняя челябинка познакомилась 14 лет назад на автовокзале «Синегорье».

Как сообщили в прокуратуре, девушка выпила с мужчиной спиртное, после чего проследовала к нему домой в поселок Смолино. Там он поместил ее в заточение и удерживал, угрожая зарезать, применял к ней насилие, в том числе, сексуальное.

Местные жители рассказали КП-Челябинск, что не догадывались о том, чем занимается их сосед. 29 июля женщина воспользовалась тем, что хозяина дома госпитализировали — у него обострилось психическое заболевание — и сбежала из заточения. Что касается подозреваемого, то он сейчас находится под постоянным надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.

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