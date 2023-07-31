Мэрия Челябинска составила план дорожных работ на эту неделю

Фото: КДХ г. Челябинска

В Челябинске в рамках проекта администрации «Дорожный рывок» идет реконструкция 23 объектов улично-дорожной сети города. Подрядные организации выполняют условия контрактов, работы идут в соответствии с графиками. Об этом сообщает председатель КДХ Челябинска Николай Кожевников.

Сейчас продолжается укладка покрытия на проезжей части улицы Блюхера, работы преимущественно ведутся в ночное время. На этой неделе планируется поменять схему движения транспорта по улице Бейвеля, в том числе на вновь построенном участке.

— В связи с ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения на двух участках по Свердловскому проспекту, улицам Ижевской, Агалакова, Богдана Хмельницкого, 60-летия Октября и 32-ой годовщины Октября. Частично закрыта улица Российская, также нельзя проехать через перекресток Ижевской и Вандышева, — сказал Николай Кожевников.

Ведется ремонт трамвайных путей, движение по Свердловскому проспекту, проспекту Победы и Цвиллинга - ограничено. Водителей Челябинска просят учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru