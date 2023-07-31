В центре Челябинска не будут застраивать стадион возле городского бора

На Худякова сохранят стадион рядом с бывшим спорткомплексом «Полет». Фото: 2ГИС

В Челябинске сохранят стадион «Инга» в районе перекрестка Лесопарковой и Худякова, возможный снос которого ради строительства на его месте жилья и изменения границ городского бора обеспокоил жителей. Слухи были вызваны публикацией проекта новых правил землепользования и застройки, где будет изменено назначение земельного участка.

В мэрии пояснили, что документ основывается на принятом ранее генеральном плане города, утвержденном до 2041 года.

— По генплану территория на пересечении Лесопарковой и Худякова, где расположены школа-интернат, стадион «Инга», областной центр диагностики и консультирования, относится к зоне специализированной общественной застройки. Новыми Правилами предлагается отнести эту территорию к смешанной территориальной зоне, что соответствует Генплану и не противоречит фактическому использованию земельных участков на этой территории. Это значит, жильё там не предусмотрено, и участки будут использоваться как прежде, — объяснили в управлении архитектуры администрации Челябинска.

Границы челябинского городского бора и его охранная зона новыми правилами также не регулируются — этот вопрос, по словам городских чиновников, вообще не относится к их полномочиям. Статус ООПТ определяет и регулирует Заксобрание Челябинской области.

Проект правил землепользования и застройки был вынесен на публичные слушания, однако в день их проведения, 27 июля, процедура была перенесена на две недели. Как прокомментировали в мэрии, так пришлось сделать из-за большого количества поправок и замечаний, большинство касалось именно стадиона «Инга». На опасения жителей отреагировали в Следственном комитете: председатель СК Александр Бастрыкин поручил местному руководству изучить претензии челябинцев.

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