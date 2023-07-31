Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Банк Уралсиб в Челябинске провел мероприятие для резидентов бизнес-клуба «Перспектива». В кулинарной студии Taste of BASILIC состоялся мастер-класс, на котором представители бизнес сообщества Челябинска познакомились с рецептами оригинальных блюд и смогли приготовить их своими руками.

Под руководством опытных шеф-поваров гостям удалось насладиться совместным процессом приготовления еды и создать изысканное меню вечера. Полезным дополнением к программе встречи стала небольшая информационная часть, в ходе которой сотрудники Уралсиба рассказали об изменениях на банковском рынке, а также ответили на вопросы участников.

– Мы с большим уважением относимся к нашим клиентам, нам хотелось порадовать их чем-то по-настоящему интересным, дать возможность отвлечься от повседневных забот и дел, пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. И судя по полученным отзывам, нам это удалось, – отметила Елена Кукк, территориальный директор ЧТД Банка Уралсиб. – Все наши клиенты отметили, что личное общение с руководителями в неофициальном формате – это эксклюзивное предложение Банка Уралсиб, и они считают его ценным опытом.

Мероприятие состоялось в рамках бизнес-клуба «Перспектива», который уже работает в 30 городах России. Его резидентами могут стать клиенты Банка Уралсиб с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, готовые делиться с единомышленниками своим опытом и кейсами и заинтересованные в новых рынках для своего бизнеса.

Бизнес-клуб «Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка Уралсиб. Его миссия – помогать предпринимателям увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для развития своего бизнеса. Резидентам клуба банк предлагает бизнес-встречи с экспертами, новые знакомства с партнерами, обмен опытом и знаниями, общение с единомышленниками и многое другое.

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