Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по догазификации в регионе

На совещании обсуждали вопрос газификации Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В этом году в рамках госпрограммы на строительство газопроводов и газовых сетей из областного бюджета муниципалитетам выдана субсидия – более 1 млрд рублей.

Благодаря ей уже в этом году будет газифицировано 23 населенных пункта, возможность подключения к газу появится у более чем 3 тысяч домовладений. С начала года на Южном Урале было построено почти 8 тысяч газопроводов до границ земельных участков жителей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Отметим, по решению Алексея Текслера со 100 до 150 тысяч рублей будет увеличена выплата на приобретение внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан. Это позволит большему количеству жителей области газифицировать свои дома. До конца 2023 года планируется достичь уровня газификации региона - 78,8%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru