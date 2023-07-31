В челябинском онкоцентре впервые задействовали экзомикроскоп в операции на мозге

Фото: chelonco.ru

В Уральском федеральном округе прошла первая медицинская операция с применением экзомикроскопа. Прибор Orbeye японского производителя Olympus поступил на апробацию в челябинский центр онкологии и ядерной медицины. Устройство представляет собой передвижной блок с вращающейся на 360 градусов камерой UltraHD-разрешения и 55-дюймовым монитором. Он позволяет врачам увидеть ткани и кровеносные сосуды в формате 3D и 4К с увеличением в 26 раз.

Впервые аппарат применили при операции на головном мозге. У пациента был одиночный метастаз рака легкого в левую лобную долю мозга.

— Это в определенном смысле альтернатива операционным микроскопам, которые мы используем сейчас. Они более габаритны, нейрохирургу и ассистенту необходимо смотреть в окуляры. Здесь достаточно надеть 3D-очки и проводить манипуляции, глядя на экран. Определенно за этим будущее, — рассказал главврач челябинского онкоцентра Дмитрий Ростовцев.

Операция прошла в штатном режиме, после восстановления пациента врачи определят дальнейшую тактику лечения. Экзомикроскоп позволяет не только проводить сложные операции под большим электронно-оптическим увеличением, но и работать при этом в удобной позе.

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