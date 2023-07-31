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НовостиОбщество31 июля 2023 11:47

В Челябинске временно ограничат движение на улице Каслинской

В Челябинске движение транспорта по улице Каслинской ограничат до 15 сентября
Ян Стоев
Ян Стоев
Водителей просят учитывать ограничения

Водителей просят учитывать ограничения

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Калининском районе Челябинска временно ограничат движение транспорта на улице Каслинской. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением работ по бурению геологических скважин до 15 сентября (поэтапно) будет ограничено движение транспорта по улице Каслинской на участке от дома № 5 до дома № 11, — уточнили в мэрии города.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

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