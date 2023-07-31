В челябинском микрорайоне Чурилово появятся новые остановки общественного транспорта

Работы по обустройству остановок будут выполнены в рамках строительства дороги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В микрорайоне Чурилово обустроят новые остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

Работы будут выполнены в рамках строительства дороги по улице Эльтонской 2-ой. Всего подрядчик сделает три остановки общественного транспорта.

— Остановка вблизи дома № 40 по Эльтонской 2-ой в обоих направлениях будет носить название «ЖК «Восход», около домов № 50 и № 61 - «Квартал «У озера», а в районе разворотного кольца появится остановка «Пляж «Чуриловский», — уточнили в мэрии.

Все названия остановок будут внесены в реестр муниципальных маршрутов и отобразятся на картах Челябинска.

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