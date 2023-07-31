Надвигается мощный циклон: на Челябинскую область обрушатся сильные ливни, грозы и град

Август на Южном Урале начнется с дождей и гроз Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Челябинской области в первые дни августа значительно испортится: ожидаются ливни, грозы и даже град. При этом прогнозируется штормовой ветер. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

Во вторник, 1 августа, на протяжении всех суток будет облачно с прояснением. Прогнозируются грозы и очень сильные ливни. В вечерние часы – крупный град и даже туман. Порывы ветра при грозах будут доходить до 20-25 м/c. Температура воздуха ночью составит +14, +19°C, днем +27, +32°C.

Погода значительно не поменяется 2 августа. Будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13, +19°C, днем +24, +29°C. Прогнозируется неустойчивый и слабый ветер, при грозах порывы дойдут до 12-15 м/c.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются и в четверг, 3 августа. Ночью столбик термометра покажет +13, +18°C, днем воздух прогреется до +24, +29°C. Ветер неустойчивый и слабый, при грозе порывы дойдут до 12-15 м/c. На протяжении всех суток – переменная облачность.

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