В Челябинске изменят свой маршрут автобусы №31, 41 и 132

Автобусы будут ездить по измененному маршруту до 19 августа
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске автобусы 31, 41 и 132 временно изменят свои маршруты. Причина – ремонт улица Богдана Хмельницкого.
— С 23 часов 31 июля до 19 августа будет закрыто движение автобусов по Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до дома 12 по Богдана Хмельницкого, — сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Автобусы направят по следующим маршрутам:
№31. Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК;
№41. Шоссе Металлургов — Жукова — Богдана Хмельницкого;
№132. Румянцева — 60-летия Октября — Сталеваров — технологический проезд к ЧМК.
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