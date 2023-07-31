Проект Сатки стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: Правительство Челябинской области

По выбранной концепции главная пешеходная и транспортная улица Ленина – там превратится в своеобразный «коридор с комнатами».

Комнаты — восемь скверов, которые образуют галерею-музей общественных пространств: Сквер искусств, Сквер на холме, Студенческий и другие. Общая сумма финансирования, согласно материалам проекта, составит порядка 152 млн рублей, из них более 90 млн – средства федерального бюджета, 31 млн – средства софинсирования из областного и муниципального бюджетов, еще столько же – внебюджетные источники.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что впервые в конкурсе проектов победили сразу три южноуральских города.

– Итоги конкурса — это хороший пример совместной работы органов власти и жителей. Плюс это результат постоянного внимания к благоустройству. Я всегда поддерживаю проекты развития городской среды. Главное, чтобы на местах были интересные идеи и инициатива местных управленческих команд.

Помимо Сатки жюри отметило проекты набережной в Миассе и экологического парка в Троицке.

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