Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 12:53

Проект Сатки стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Проект Сатки Челябинской области стал одним из лучших во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото: Правительство Челябинской области

Фото: Правительство Челябинской области

По выбранной концепции главная пешеходная и транспортная улица Ленина – там превратится в своеобразный «коридор с комнатами».

Комнаты — восемь скверов, которые образуют галерею-музей общественных пространств: Сквер искусств, Сквер на холме, Студенческий и другие. Общая сумма финансирования, согласно материалам проекта, составит порядка 152 млн рублей, из них более 90 млн – средства федерального бюджета, 31 млн – средства софинсирования из областного и муниципального бюджетов, еще столько же – внебюджетные источники.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что впервые в конкурсе проектов победили сразу три южноуральских города.

– Итоги конкурса — это хороший пример совместной работы органов власти и жителей. Плюс это результат постоянного внимания к благоустройству. Я всегда поддерживаю проекты развития городской среды. Главное, чтобы на местах были интересные идеи и инициатива местных управленческих команд.

Помимо Сатки жюри отметило проекты набережной в Миассе и экологического парка в Троицке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru