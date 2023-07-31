Троицк в третий раз победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: Правительство Челябинской области
По плану территория экологического парка занимает почти 12 гектаров. На конкурс был заявлен первый этап работ со сроками реализации в 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта составит более 150 млн рублей.
Губернатор Алексей Текслер отметил большой туристический потенциал города.
– Троицк – значимое место для региона, и у него большой рекреационный потенциал. Мы начали с инфраструктуры и последовательно, каждый год занимаемся ремонтом дорог, благоустройством, ЖКХ и другими направлениями. В целом, уже виден результат. Центральная часть преобразилась. Мы договорились двигаться дальше и развивать центральную часть города, потому что есть объекты, которые требуют восстановления и могут быть включены в туристическую составляющую Троицка, - добавил Алексей Текслер.
Челябинская область представила на конкурс по горсреде 14 проектов, три из них оказались в числе победителей – помимо Троицка, это Сатка и Миасс.
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