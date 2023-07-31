Артисты из ДНР записали песню к фильму про уральских танкистов-добровольцев

Фото: hornews.com

В Челябинске сейчас проходят съемки фильма про Уральский добровольческий танковый корпус. В создании киноленты задействован коллектив Донецкой государственной академической филармонии. Как сообщает Hornews.com, артисты записали отрывок из знаменитой кантаты Сергея Прокофьева — «Вставайте, люди русские».

Создатели фильма про уральский танкистов отмечают, что музыка звучит очень мощно даже в современной аранжировке. Ведь в записи приняли участие 130 человек. Отрывок будет использоваться в звуковой дорожке будущего фильма.

— Кантата была написана уроженцем Донбасса Сергеем Прокофьевым в 1938 году, спустя 85 лет, у меня возникла идея придать новое звучание, ведь сегодня эта композиция звучит как никогда актуально. И когда нам поступило предложение о сотрудничестве от киношников из Челябинска, мы с удовольствием его приняли. Рады помочь хорошему делу своим творчеством, — сообщил генеральный директор и художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Фильм будет посвящен 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. За производство картины отвечает Межрегиональная научно-просветительская общественная организация «Урало-Сибирский Дом Знаний». Съемки проходят при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области.

СПРАВКА

Уральский добровольческий танковый корпус создали 80 лет назад — в 1943 году. В него вошли жители Челябинской, Свердловской и Пермской областей. Причем конкурс за право быть зачисленным в состав корпуса составлял 18 человек на место! Снаряжение и технику покупали за счёт сбора пожертвований от местных жителей. Позже танкисты получили свое знаменитое название «Черные ножи» за характерную деталь экипировки — златоустовские ножи. Корпус особенно отличился при Курской битве, освобождении Украины, Польши и Чехии.

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