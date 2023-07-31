В Челябинске продлили «режим черного неба»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени будет сохраняться в Челябинске до 19:00 часов 1 августа. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.

— Кроме того, в связи с усилением ветра и установившейся жаркой погодой в регионе существует опасность лесных пожаров и, как следствие, возможное образование дымки и появление запаха гари, — отметили в ведомстве.

Промышленным предприятиям региона предписали снизить свое влияние на атмосферный воздух. Для этого будет приостановлена часть производственных процессов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru