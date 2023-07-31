В Челябинске продлили «режим черного неба»

Фото: Андрей АБРАМОВ
Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени будет сохраняться в Челябинске до 19:00 часов 1 августа. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.
— Кроме того, в связи с усилением ветра и установившейся жаркой погодой в регионе существует опасность лесных пожаров и, как следствие, возможное образование дымки и появление запаха гари, — отметили в ведомстве.
Промышленным предприятиям региона предписали снизить свое влияние на атмосферный воздух. Для этого будет приостановлена часть производственных процессов.
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