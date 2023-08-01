Председатель СК подключился к делу челябинского похитителя

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил местному руководству СК доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении в 2009 году жительницы Челябинска. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения в частный дом в поселке Смолино, где затем удерживал в течение 14 лет.

Сбежать от мужчины она смогла лишь после того, как его госпитализировали с обострением психического заболевания. В отношении него возбуждено уголовное дело о похищении человека.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Также установлена причастность мужчины к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. Сообщается, что после совершения преступления челябинец расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. По этому поводу также возбуждено уголовное дело — об убийстве.

Сейчас мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Все подробности о деле смолинского маньяка читайте в материале КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru