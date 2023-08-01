Уралэнергосбыт: должники-южноуральцы рискуют остаться без света

Фото: Пресс-служба «Уралэнергосбыт»

В августе более 100 тысяч клиентов «Уралэнергосбыт» получат уведомления об отключении электроэнергии. Массовая рассылка связана с высоким уровнем неоплат среди населения – 1,2 млрд рублей. В случае если южноуральцы не закроют долги, их дома могут ограничить от электроснабжения.

Должники, которым грозит отключение, увидят уведомления в квитанциях красного цвета. Такой способ оповещения предусмотрен законодательством и используется в компании с конца 2021 года.

Отключение электроэнергии из-за долгов – вынужденная мера, при этом одна из самых действенных. Оказавшись без света, большинство клиентов находят способ погасить задолженность. Однако сейчас, кроме основного долга и пени, им придется покрыть расходы на услуги энергетиков по возобновлению электроснабжения в размере 2 990 руб. Это условие прописано в правилах предоставления коммунальных услуг.

В компании дают на погашение задолженности месяц. Если в этот период долг не будет оплачен, гарантирующий поставщик вправе ввести ограничение, а еще через 10 дней полностью отключить электроэнергию.

– Если вы получили квитанцию красного цвета, то рекомендуем не тянуть до последнего. Иначе уже в сентябре вам грозит отключение электроэнергии. Как показывает практика, под ограничение попадает 15% должников, получивших уведомление. Кроме дискомфорта, который они испытывают в этот момент, им приходится оплачивать дополнительную сумму за подключение. После оплаты долга моментально вернуть электроэнергию в дом не получится. Подача электроэнергии возобновляется в течение 72 часов, – отметил первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Погасить задолженность без комиссии можно: в личном кабинете «Уралэнергосбыт», в личном кабинете «Единого расчётного центра «Уралэнергосбыт», в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах «Сбера».

Также в компании отмечают, чтобы решить вопрос, связанный с задолженностью, необязательно идти в офис. Все вопросы можно решить удаленно – написать сообщение в официальный чат компании ЕРЦ_УЭС в Вайбере, Телеграме, в сообщения ВК, на сайте.