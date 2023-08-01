Цены на турпутевки снизились в Челябинской области

В начале лета подешевели путевки в некоторые популярные страны. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Челябинской области насчитали почти две сотни наименований товаров и услуг, цены на которые снизились за последний месяц. Данные мониторинга за июнь опубликовала Контрольно-счетная палата региона.

За месяц на Южном Урале подешевели 64 вида продуктов питания. Большинство — сезонные овощи: капуста белокочанная свежая (51,93 руб./ кг, -21,4%), помидоры свежие (118,37 руб./ кг, -18,6%), лук репчатый (61,66 руб./ кг, -14,8%), огурцы свежие (102,44 руб./ кг, -3,7%), а также бананы (100,16 руб./ кг, -12,3%).

Также снизились цены на 119 видов непродовольственных товаров. Наибольшее снижение показывает бытовая техника: телевизоры (22 729,71 руб./ шт., -8,9%), смартфоны (10 748,14 руб./ шт., -4,9%), электропылесосы напольные (8 422,05 руб./ шт., (-4,7%), электрочайники (2 624,14 руб./ шт., -3,8%);

— Цены на бытовую технику продолжают снижаться в виду преодоления прошлогоднего ажиотажа, повлекшего временный дефицит и, соответственно, рост цен.

Кроме того, снижение цен на технику свидетельствуют об укреплении параллельного импорта. Так, среди субъектов УрФО больше всего снизились цены на телевизор и смартфон в Челябинской области, что обусловлено географическим положением субъекта и наращиванию логистических цепочек, — комментируют в КСП.

В сфере услуг заметное снижение цен показали туристические путевки в зарубежные страны. Больше всего подешевела Беларусь — на -11,8% (42 411 руб.). Кроме того, снизилась стоимость туров в Египет, страны Юго-Восточной Азии, и Объединенные Арабские Эмираты.

Цены на поездки в ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии показывают снижение четвертый месяц. Такая тенденция носит скорее локальный и временный характер, подчеркнули в КСП.

Общая годовая инфляция в июне в Челябинской области составила +3,07%, что кратно меньше, чем в январе (тогда она составляла +10,07%). При этом, непродовольственная инфляция демонстрирует отрицательное значение (-0,06%).

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