Автодорогу из Муслюмово в Шадринск отремонтируют на год раньше срока

Местные жители часто жаловались на разбитую дорогу и просили провести ремонт как можно скорее.

В 2023 году на автодороге из Муслюмово в Шадринск в Кунашакском районе Челябинской области уже уложили девять километров нового полотна. Удалены пучины и уложен верхний слой из асфальтобетона на отремонтированном участке укрепляют обочины.

Контракт на реконструкцию дороги рассчитан на два года. Однако работы ведутся опережающими темпами — закрыть контракт планируется за один сезон, поскольку трасса является социально значимым объектом.

— Благодаря опережающему финансированию дорожной отрасли еще один участок — протяженностью 7,45 километра, который планировалось отремонтировать в следующем году, будет сделан уже в этом сезоне до 25 октября, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

По итогу будет приведен в порядок участок на протяжении более 16 километров.

Всего в этом дорожном сезоне в Челябинской области планируется отремонтировать 710 километров дорог. Сейчас работы проходят на 47 участках региональных трасс.

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