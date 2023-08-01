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НовостиОбщество1 августа 2023 6:58

Двухлетний мальчик едва не утонул в Шершневском водохранилище

На городском пляже Челябинска спасли тонущего двухлетнего ребенка
Павел ПОНОМАРЕНКО
Фото: администрация г. Челябинска

Фото: администрация г. Челябинска

Инцидент произошел накануне вечером, 31 июля. На городском пляже «Шершневский» в четырех метрах от берега купавшийся без присмотра двухлетний мальчик начал тонуть. Это заметил дежурный матрос-спасатель и вытащил малыша на берег. Ему оказали первую помощь до приезда скорой.

— При отдыхе у водоема нельзя оставлять детей без присмотра. Помните, что они тонут практически молча! Вы должны сопровождать ребенка во время купания и контролировать его безопасность! — напомнили в администрации Челябинска.

С родителями мальчика была проведена профилактическая беседа.

На прошлой неделе на муниципальных пляжах в Челябинске было спасено восемь утопающих, пятеро из которых — дети. Ни одного трагического случая удалось не допустить благодаря слаженной работе матросов-спасателей.

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