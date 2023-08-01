Гости из Тюменской и Оренбургской областей посетят южноуральский праздник традиционной казахской культуры

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

В переводе с казахского языка «Туган жер» означает «родная земля», и в этом — суть самого праздника. Родной землей для тысяч казахов стала именно Челябинская область, где они на протяжении многих лет живут, работают, растят детей, но при этом не забывают родной язык и национальные традиции.

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

Помимо делегаций из Тюменской и Оренбургской областей заявки на участие поступили из 12 муниципальных образований Челябинской области: Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Уйский, Чесменский, Верхнеуральский, Варненский, Агаповский, Карталинский, Пластовский, Троицкий, Брединский районы.

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

Праздник начнется в 12 часов, и его программа насыщена разнообразными конкурсами и активностями. В рамках областногоконкурса национальных юрт, подворий и уголков «Ен үздік киіз үйі мен аулада» гости праздника смогут заглянуть в традиционные казахские жилища, где будут представлены национальные костюмы, предметы быта. Среди них сабы - сосуды для изготовления кумыса,наборы посуды для его питья, астау – подносы под горячие блюда, камча ишокпар - орудия из кости и рога, старинные сундуки, прялки, традиционные мужские и женские костюмы, детская люлька – бесык.

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

Областной конкурс национальной кухни «Ең үздік ұлттық тағамдар» — это разнообразие блюд казахской кухни.Будет представлено более 150 блюд. Помимо традиционного бешбармака, колбасы казы, баурсаков можно будет попробовать топленый творог - сарырымшек, полутвердый сыр Иримщик, пшеничную халву жент. Также пройдут мастер-классы по приготовлению национального блюда «Баурсаки», по казахскому орнаменту, пряжению шерсти, раскатке сочней, рисованию на воде.

В рамках праздника будет проведен областной конкурс «Жигит Батыр». В нем примут участие представители Варненского, Карталинского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов.

На большой спортивной площадке будет представлена казахская национальная борьба «Қазақ күресі», казахская национальная игра «Асаумастек» (неуправляемый конь), пройдут соревнования «Таяқ сүйреткiш» (перетягивание палки «мас-рестлинг»), борьба «Казакша курес».

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

Областной конкурс мастериц по шитью курпе – «Алтын шиберликоллар» пройдет уже во второй раз. Казахские умелицы будут изготавливать вручную матрасики для сидения на полу - корпе и к ним красочные подушки. Отметим, что корпе официально признан объектом нематериального наследия казахского народа.

Фото: Дом Дружбы народов Челябинской области

Также пройдет праздничная концертная программа с участием творческих самодеятельных коллективов казахских национально-культурных центров, будут работать торговые ряды.

Организаторы праздника: Дом дружбы народов Челябинской областипри поддержке Министерства культуры Челябинской области, Администрация города Троицка, Челябинской областной общественной организации «Казахский национально-культурный центр «Жакслык» (Доброта), Челябинской областной общественной организации Казахский национально-культурный центр «Мурагер».