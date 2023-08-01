Эксперты рассказали о перспективах автомобильного туризма в Челябинской области

Инфраструктура для автотуризма пока еще системно не развита. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кольцевой маршрут для автотуристов планируют создать в Челябинской области. В перспективе он станет частью единого автомобильного туристического маршрута по всем регионам Большого Урала. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

Предполагается, что маршрут будет базироваться на принципах аренды автодомов, кемперов и обустройстве тепловой инфраструктуры — это сделает более доступными поездки в зимний период. Предложения по его организации Алексей Текслер направил в Минэкономразвития РФ и Госсовет.

Нитка планируемого туристического маршрута в Челябинской области проляжет по трассе М5 и соединит ключевые точки притяжения региона – Челябинск, Миасс, Златоуст, Сатку. Продолжить путешествие автолюбители смогут в соседних регионах — Свердловской и Тюменской области, Башкортостане, Пермском крае.

Автотуризм обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами отдыха, рассказал «ФедералПресс» генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников. Такой вид путешествий не зависит от сезона и погоды, позволяет свободно планировать направления и длительность путешествий и не требует особенной подготовки. Тем не менее, пока попытки развивать автомобильный туризм в России не являются системными. Причиной тому являются сложности с инфраструктурой.

— Уралу, безусловно, нужно заниматься этим вопросом, потому что автотуризм – одно из наиболее, на мой взгляд, перспективных направлений. И оно абсолютно недооценено. Для автотуризма необходимо создать инфраструктуру. Нужно понимать, что не просто необходимо вложение средств, а чтобы автотуристам было хорошо, удобно и так далее. Нужно прививать культуру отдыха: обеспечить безопасность, развить придорожный сервис, — комментирует Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Руководитель челябинского «Центра проектного развития» Максим Мельников также обращает внимание на наличие проблем с нехваткой АЗС, санитарных остановок, мест общепита на дорогах.

— Качество дорожного полотна в отдаленных районах также требуют внимания. Автомобильные путешествия должны быть безопасными, поэтому необходимо обеспечить пункты медицинской помощи и устойчивую связь на всем пути следования туристов, – отмечает он.

Еще одна проблема, по словам эксперта, – отсутствие качественных мест размещения на трассах. Одно из решений – шеринг автодомов и кемперов по всей нитке маршрута, обустройство охраняемых парковок. Однако в России серийное производство подобной техники в необходимых объемах еще не организовано.

При этом статистика говорит о растущей популярности автомобильного туризма: 39% россиян по данным ВЦИОМ за последние пять лет хотя бы раз путешествовали на автомобиле. Путешественники называют этот вид туризма комфортным и удобным, менее затратным по средствам и предоставляющим больше свободы в передвижении. Такого же мнения и журналист КП-Челябинск Юлия Митюгова, которая на автомобиле с семьей доехала из Челябинска до Баренцева моря. О том, как прошла поездка, как подготовиться к такому путешествию и что посмотреть за Полярным кругом — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru