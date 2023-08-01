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НовостиТуризм1 августа 2023 9:11

Эксперты рассказали о перспективах автомобильного туризма в Челябинской области

Челябинская область может стать пилотным регионом крупного туристического проекта Большого Урала
Павел ПОНОМАРЕНКО
Инфраструктура для автотуризма пока еще системно не развита.

Инфраструктура для автотуризма пока еще системно не развита.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Кольцевой маршрут для автотуристов планируют создать в Челябинской области. В перспективе он станет частью единого автомобильного туристического маршрута по всем регионам Большого Урала. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

Предполагается, что маршрут будет базироваться на принципах аренды автодомов, кемперов и обустройстве тепловой инфраструктуры — это сделает более доступными поездки в зимний период. Предложения по его организации Алексей Текслер направил в Минэкономразвития РФ и Госсовет.

Нитка планируемого туристического маршрута в Челябинской области проляжет по трассе М5 и соединит ключевые точки притяжения региона – Челябинск, Миасс, Златоуст, Сатку. Продолжить путешествие автолюбители смогут в соседних регионах — Свердловской и Тюменской области, Башкортостане, Пермском крае.

Автотуризм обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами отдыха, рассказал «ФедералПресс» генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников. Такой вид путешествий не зависит от сезона и погоды, позволяет свободно планировать направления и длительность путешествий и не требует особенной подготовки. Тем не менее, пока попытки развивать автомобильный туризм в России не являются системными. Причиной тому являются сложности с инфраструктурой.

— Уралу, безусловно, нужно заниматься этим вопросом, потому что автотуризм – одно из наиболее, на мой взгляд, перспективных направлений. И оно абсолютно недооценено. Для автотуризма необходимо создать инфраструктуру. Нужно понимать, что не просто необходимо вложение средств, а чтобы автотуристам было хорошо, удобно и так далее. Нужно прививать культуру отдыха: обеспечить безопасность, развить придорожный сервис, — комментирует Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Руководитель челябинского «Центра проектного развития» Максим Мельников также обращает внимание на наличие проблем с нехваткой АЗС, санитарных остановок, мест общепита на дорогах.

— Качество дорожного полотна в отдаленных районах также требуют внимания. Автомобильные путешествия должны быть безопасными, поэтому необходимо обеспечить пункты медицинской помощи и устойчивую связь на всем пути следования туристов, – отмечает он.

Еще одна проблема, по словам эксперта, – отсутствие качественных мест размещения на трассах. Одно из решений – шеринг автодомов и кемперов по всей нитке маршрута, обустройство охраняемых парковок. Однако в России серийное производство подобной техники в необходимых объемах еще не организовано.

При этом статистика говорит о растущей популярности автомобильного туризма: 39% россиян по данным ВЦИОМ за последние пять лет хотя бы раз путешествовали на автомобиле. Путешественники называют этот вид туризма комфортным и удобным, менее затратным по средствам и предоставляющим больше свободы в передвижении. Такого же мнения и журналист КП-Челябинск Юлия Митюгова, которая на автомобиле с семьей доехала из Челябинска до Баренцева моря. О том, как прошла поездка, как подготовиться к такому путешествию и что посмотреть за Полярным кругом — читайте в нашем материале.

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