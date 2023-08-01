В день ВДВ в Челябинске перекроют улицу Цвиллинга

Центральную улицу города закроют ради десантников на 20 минут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Временное ограничение движения введут завтра, 2 августа, на улице Цвиллинга. Причина — торжественное шествие ветеранов ВДВ по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Построение праздничной колонны назначен на 10 часов утра на площади Революции.

— На время прохождения колонны, с 11:40 до 12:00 часов, будет приостановлено движение транспорта через перекресток проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, а также по улице Цвиллинга от площади Революции до Коммуны, — предупредили в администрации Челябинска.

Ожидается, что в шествии примут участие 800 воинов-десантников; идти они будут под исполнение патриотических песен. Завершится шествие возложением венков к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы.

Добавим, что на улице Цвиллинга уже введены ограничения движения: там до пятницы закрыли крайнюю правую полосу в сторону улицы Труда в районе ТРК «Куба» для проведения работ на инженерных сетях.

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