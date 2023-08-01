Мобильники в холодильнике: в челябинском СИЗО обнаружили запрещенную посылку

Полтора десятка телефонов упаковали в дверцу холодильника. Фото: ГУ ФСИН по Челябинской области
Крупную партию запрещенных к использованию мобильных телефонов обнаружили сотрудники челябинского ГУФСИН в СИЗО-3 . Челябинска. Находка вскрылась при проверке посылок.
В следственный изолятор по почте для одного из осужденных пришел мини-холодильник. В его дверцу ухищренным образом были упакованы 15 новеньких телефонов — как кнопочных, так и смартфонов, с заводскими пленками, SIM-картами и зарядными устройствами.
О посылке «с секретом» сотрудники ГУФСИН узнали благодаря ранее полученной оперативной информации. По факту происшествия проводится проверка.
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