Нанес ранение женщине: челябинца отправили в колонию за поножовщину в маршрутке

Мужчина на суде заявил, что его спровоцировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 36-летнему мужчине, который напал с ножом на женщину в маршрутке. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, вместе с тем пояснил, что потерпевшая высказывала в его адрес нецензурные оскорбления на протяжении всей поездки, провоцировала его, и просил признать в качестве смягчающего обстоятельства противоправное поведение потерпевшей, — отметила Наталья Мамаева.

Однако заявления мужчины не подтвердились. В суде была представлена запись с мобильного телефона, которая была сделана в момент инцидента. Видео показало, что пострадавшая не провоцировала напавшего на нее мужчину.

Подсудимому назначили три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Напомним, все произошло 8 апреля около 10 часов вечера, когда маршрутка №3 проезжала остановку «Академика Королева». В салоне микроавтобуса мужчина повздорил с женщиной и ударил ее ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали, а виновник инцидента скрылся. Его задержали на следующее утро в квартире по улице Танкистов, где он проживал.

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