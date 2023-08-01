В Челябинске снова продлили прогноз по неблагоприятным метеоусловиям

Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени. Как сообщили в министерстве экологии региона, предупреждение о смоге будет действовать три дня.
— Режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, будет сохраняться до 19:00 часов 4 августа, — уточнили в ведомстве.
Промышленным предприятиям региона предписали снизить свое влияние на атмосферный воздух. Для этого будет приостановлена часть производственных процессов.
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