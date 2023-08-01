Вкусная еда и реконструкция исторических сражений: на Аркаиме проведут фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала

Участники фестиваля смогут попробовать казацкий суп. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Аркаим»

В челябинском музее-заповеднике «Аркаим» проведут пятый по счету фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». В этот раз главными героями праздника станут казаки. Большая часть фестивальных мероприятий будет посвящена традиционной кухне, материальной и духовной культуре оренбургского казачьего войска.

Как рассказали представители музея-заповедника «Аркаим», программу фестиваля можно разделить на три блока: исторический, художественный и гастрономический.

— В исторической части программы посетители увидят реконструированные эпизоды военных сражений разных эпох с участием казаков: Пугачевское восстание, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война. Художественный блок пройдет вечером фестивального дня и будет представлен спектаклями, — отметили представители «Аркаима». — В гастрономический блок вошли мастер-шоу по засолке огурцов, приготовлению домашней горчицы, казачьего супа и казачьей выпечки.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Аркаим»

Участники фестиваля также смогут поучаствовать в играх и забавах казаков: кулачные бои, стенка на стенку, перетягивание каната или даже сразиться в городки.

Фестиваль «Крынка» пройдет на Аркаиме 12 августа. Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Культура».

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