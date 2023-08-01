В Челябинске сквер возле ДК «Станкомаш» испортили вандалы

Фото: администрация Ленинского района

Новый сквер возле ДК «Станкомаш» в Челябинске стал жертвой вандалов. За последнее время там было испорчено несколько конструкций. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

— Сняты защитные клеймы для болтов и гаек, поврежден канат на детском игровом комплексе, в нескольких местах проломлен террасный настил амфитеатров, также разрезана лента батута. — отметил Александр Орел. — Эксплуатация батута в таком состоянии травмоопасна в связи с чем в ближайшее время он будет демонтирован до его восстановления.

Также в садово-парковом комплексе «Плодушка» украли фотореле для управления уличным освещением. На двух других шкафах были сорваны датчики, в результате чего часть парка осталась без света.

Администрация Ленинского района обратилась в полицию по фактам вандализма. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для привлечения хулиганов к ответственности.

— Замена испорченного полотна батута обойдется району почти в 35 тысяч рублей. А восстановление каждого из электрошкафов стоит более 10 тысяч рублей, — уточнил глава Ленинского района Александр Орел.

Все повреждения не являются гарантийными случаями. Восстановление и ремонт придется производить за счет бюджета района.

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