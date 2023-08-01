Из-за сильного ливня в Челябинске встали троллейбусы

Фото: Интерсвязь
Вечером во вторник, 1 августа, на Челябинск обрушился ливень. Затопило центральные улицы города. Из-за разгула стихии перестали ходить троллейбусы.
— Стоит движение троллейбусов, пос. АМЗ в сторону АМЗ. Движение организовано до ТК «Кольцо», — сообщили в ЧелябГЭТ. — И на перекрестке Труда — Энгельса, движение организовано до кольца Братьев Кашириных.
Ближайшие два часа дождь не прекратится. Фото: Яндекс.Погода
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в ближайшие два часа дождь не прекратится. Согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, в среду и четверг будет облачно с прояснениями, слабый дождь, температура воздуха +27..+29.
Скрин с сайта Chelpogoda.ru
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