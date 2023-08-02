В Челябинске открыли движение по новой шестиполосной дороге на улице Бейвеля

По дороге на улице Бейвеля уже можно ездить. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Жители Паркового уже могут ездить по новой дороге на улице Бейвеля. Ее начали строить в 2022 году, по контракту должны завершить в октябре 2024 года. Но движение по ней решили запустить уже сейчас. соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.
Согласно проекту, дорога будет шестиполосной с разделительной полосой до 10 метров. По краям будут тротуары и велодорожки. Позаботятся о ливневках и фонарях. И, конечно же, установят 11 остановок общественного транспорта. Но пока готово далеко не все:
– Обустроили ливневую канализацию, отсыпали скальный грунт, выполнили дренаж, сформировали основание будущей дороги и установили бортовой камень, – отмечают в пресс-службе администрации города.
Окончательно завершить работы планируют в октябре 2024 года.
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