В одном из районов Челябинской области сменилось полицейское руководство

Нового начальника Южноуральского ОМВД Дмитрия Зиброва (слева) представил коллективу руководитель областного главка Михаил Скоков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Межмуниципальный отдел МВД «Южноуральский», который обеспечивает правопорядок в самом Южноуральске и Увельском районе, возглавил подполковник полиции Дмитрий Зибров. Накануне, 1 августа, его представил коллективу и гражданским властям города и района начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

Открывая совещание, Михаил Скоков отметил, что в работе всей челябинской полиции произошли кардинальные изменения, совершенствуются механизмы реагирования на обращения граждан.

— Незамедлительное реагирование на все сообщения, качественное принятие решений – это залог нашего успеха. При соблюдении этих правил доверие населения будет расти. Нам предстоит еще много работы, чтобы завоевать авторитет граждан, — сказал Михаил Скоков.

Дмитрий Зибров начинал карьеру в органах как оперуполномоченный уголовного розыска в Карталах, а последние четыре года работал в Южноуральске заместителем начальника ОМВД — начальником полиции. Михаил Скоков подчеркнул, что за это время он изучил все особенности вверенной территории, а в коллективе пользуется заслуженным уважением.

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