Спасатели вытащили продавщицу из магазина, затопленного во время ливня в Челябинске

Спасателям пришлось вызволять женщину в гидрокостюмах по грудь в мутной воде. Фото: УБЖ г. Челябинска

Мощный ливень, который прошел накануне вечером, 1 августа, в Челябинске подтопил некоторые цокольные и подвальные помещения в домах. Особенно не повезло продавщице магазина автозапчастей на улице Доватора — дождь затопил помещения и 44-летняя женщина не смогла выбраться из цоколя самостоятельно.

На место вызвали службу спасения и пожарную охрану. Пожарные откачали из помещения воду, а спасатели вскрыли дверь с помощью специального инструмента. Работали сотрудники службы в гидрокостюме, по грудь в мутной воде.

В результате женщину успешно эвакуировали из затопленного цоколя. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Из-за сильного дождя в Челябинске вчера снова оказались подтоплены ряд участков дорог, что вызвало затруднения в движении транспорта и даже остановку троллейбусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru