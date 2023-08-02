Спасатели вытащили продавщицу из магазина, затопленного во время ливня в Челябинске

Спасателям пришлось вызволять женщину в гидрокостюмах по грудь в мутной воде. Фото: УБЖ г. Челябинска
Мощный ливень, который прошел накануне вечером, 1 августа, в Челябинске подтопил некоторые цокольные и подвальные помещения в домах. Особенно не повезло продавщице магазина автозапчастей на улице Доватора — дождь затопил помещения и 44-летняя женщина не смогла выбраться из цоколя самостоятельно.
На место вызвали службу спасения и пожарную охрану. Пожарные откачали из помещения воду, а спасатели вскрыли дверь с помощью специального инструмента. Работали сотрудники службы в гидрокостюме, по грудь в мутной воде.
В результате женщину успешно эвакуировали из затопленного цоколя. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Из-за сильного дождя в Челябинске вчера снова оказались подтоплены ряд участков дорог, что вызвало затруднения в движении транспорта и даже остановку троллейбусов.
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