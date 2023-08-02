Ливневки сработали штатно: в Челябинске дождь затопил 20 дворов

Улицу Салютную каждый ливень превращает в бассейн. Фото: администрация г. Челябинска

Сильный ливень, который обрушился на Челябинск накануне вечером, 1 августа, продолжался четыре часа — за это время в городе выпало 86 мм осадков, больше месячной нормы. Об этом сообщили в администрации Челябинска. Несмотря на большой объем превентивной очистки ливнестоков в тех местах, которые заливает из раза в раз, полностью подтоплений в городе избежать не удалось — зафиксировано более трех десятков подтопленных участков во дворах и на дорогах.

— Традиционные места подтоплений находились на особом контроле. Однако, с учетом интенсивности осадков, в городе оказались подтоплены другие участки в разных районах: 13 на улично-дорожной сети и 20 на придомовых территориях, — привели по итогам ливня статистику в мэрии.

Аварийные службы МБУ «ЭВИС», которое отвечает за исправность ливневок, незамедлительно выезжали абсолютно на все участки подтопления: откачивали воду, открывали решетки для более быстрого ухода воды и, по необходимости, чистили ливневки вручную.

Сообщается, что все городские сети сработали штатно: вода с улиц ушла в нормативные сроки — не более часа после окончания ливня. Тем не менее, за это время в городе встали троллейбусы, а на Доватора затопило магазин с продавцом.

В основном ливень обрушился на Челябинск и центральную часть области: Миндортранс сообщает, что на региональных дорогах затруднения движения не наблюдалось, повреждения конструктивных элементов нет. Нестандартных ситуаций, связанных с погодными условиями, зафиксировано не было.

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