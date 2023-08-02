В Челябинске состоятся соревнования по автокроссу

Второй этап Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу состоится 5 августа в 13.30. Соревнования проведут на кольцевой грунтовой трассе, закрытой для постороннего движения. Это трасса находится в экстрим-парке КЕММА, расположенном по дороге в аэропорт Челябинска, напротив села Кругленькое. Именно здесь зрители могут с комфортом наблюдать за гонкой во всей красе. Добраться до места не составляет никакого труда, достаточно в навигаторе произнести «маршрут на Экстрим-парк КЕММА».

В соревновании принимут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской областей, Республики Башкортостан. Для них этот этап станет отборочным на Кубок Евразии. А разнообразие автомобилей от классических «Жигулей» до кроссовых машин «багги» превратит каждый этап в настоящее зрелище. Можно не сомневаться, что чемпионат подарит много эмоций, ведь кросс — очень напряженная и увлекательная дисциплина, полная неожиданностей, борьбы и настоящих поединков на трассе. На соревнованиях гонщиков оценивают по нескольким критериям: порядок пересечения финишной линии, количество пройденных кругов и время прохождения дистанции.

Для зрителей в экстрим-парке КЕММА будут организованы точки питания, установлены туалеты, появится возможность приобрести памятные сувениры. Комментировать ход соревнования будет профессиональный ведущий со сцены, Территория обработана от клещей.

За безопасностью зрителей будут следить организаторы, но зрителям самим не стоит забывать о том, что автомобильный спорт может быть опасен, и не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

Приглашаем посетить Экстрим Парк КЕММА 5 августа 2023 года. Начало соревнования и торжественное открытие в 13:30. Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.