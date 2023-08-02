В Челябинске на две недели закрывают движение троллейбусов по проспекту Ленина

В Челябинске продолжают замену контактной сети троллейбуса. Фото: администрация Челябинска

С завтрашнего дня, 3 августа, на проспекте Ленина начинается замена контактной сети троллейбуса на двух протяженных участках — от улицы Свободы до Свердловского проспекта и от Энгельса до Лесопарковой. Из-за этого троллейбусы пяти маршрутов направят по альтернативным веткам:

Так, троллейбусы №10 и №19 пустят с «Солнечного берега» и поселка Первоозерный на железнодорожный вокзал, №14 и №17 будут вместо движения на ПКиО и ж/д-вокзал поворачивать с Труда на Свердловский, и далее следовать по проспекту Ленина и улице Энгельса в обратном направлении, №16 вместо Ленина поедет по Тимирязева на вокзал и далее на ЖБИ.

Такая схема движения сохранится в течение двух недель — до 15 августа. В городской администрации рекомендуют пользоваться автобусами №2, 4, 15, 64, 483 и пересадочными билетами либо месячными безлимитными проездными.

Замена контактной сети на улицах Челябинска проходит в преддверии запуска на регулярные маршруты новых красных троллейбусов местного производства. Ожидается, что первые машины выйдут в рейсы в сентябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru