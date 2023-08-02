Власти Челябинска проведут консультации с жителями по изменениям в правилах застройки

Фото: управление архитектуры администрации г. Челябинска

В челябинском Доме архитектора разместили полную экспозицию обновленных правил землепользования и застройки в преддверии публичных слушаний по проекту. Общественное обсуждение намечено на 10 августа, но перед этим с жителями проведут подробные консультации. Они запланированы на 3,4 и 7 августа с 14:30 до 17:30. Кроме того, отдельно консультации проводят по своему графику администрации каждого из семи городских районов. Расписание опубликовало управление архитектуры.

Необходимость столь подробной разъяснительной работы вызвана большим количеством замечаний и предложений к проекту ПЗиЗ — неделю назад их пришло более 800 за один день. Из-за этого публичные слушания перенесли на две недели: чтобы изучить все поступившие замечания, потребовалось дополнительное время. Прием поправок управление архитектуры Челябинска продолжает до сих пор.

По самому острому вопросу — границам и охранной зоне челябинского городского бора, а также планам по предполагаемой застройке стадиона «Инга» рядом со снесенным бассейном «Полет» — городские власти дали пояснения превентивно и публично. Как подчеркивают в мэрии, новые правила застройки не регулируют границы ООПТ и вообще не фиксируют вид объектов на какой-либо территории. Документ лишь дает общие параметры для всего города, обязательные к исполнению любыми застройщиками.

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