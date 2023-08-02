Сеть билайна стала надежнее за счет шестикратного увеличения мощности дата-центра

Фото: ПАО «ВымпелКом»

erid: LjN8KXsRk

Оператор увеличил мощность собственного центра обработки данных (ЦОД) в Ярославле в 6 раз. За 4 года билайн построил 5 новых модулей. За счет увеличения мощности ЦОДа сервисы билайна стали ещё надёжнее.

Дата-центр можно назвать технологическим сердцем сети билайн, которое помогает прокачивать трафик клиентов по всей стране. Благодаря ему поддерживается скоростной доступ к интернет-ресурсам и приложениям на смартфонах.

Значительное увеличение мощности собственного Центра обработки данных позволяет билайну развивать новые технологии для клиентов и оперативно реагировать на запросы абонентов. Например, успешно развивать отечественные аналоги иностранных продуктов в различных сегментах ИТ: облачная инфраструктура, видеонаблюдение, офисное ПО, кибербезопасность, телефония, коммуникации, цифровая реклама. В этот перечень входят собственные продукты билайна, а также партнерские решения. Среди них предоставление удаленных рабочих мест, облачных хранилищ, виртуальных контакт-центров и других.

Чтобы увеличить мощность дата-центра, билайн построил новые модули, в которых разместил серверное и сетевое оборудование, системы хранения и передачи информации. Модули центра обработки данных соответствует всем передовым требованиям по обслуживанию и мониторингу. В них организована круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования. В случае нештатных ситуаций модули ЦОДа позволяют сохранить полноценную работоспособность всех функций сети за счет системы бесперебойного электроснабжения, охлаждения, вентиляции и безопасности.

Вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин:

– На данный момент строительство ЦОДа реализовано полностью, в соответствии с согласованным и прошедшим государственную экспертизу проектом. За счет расширения мощности дата-центра мы обеспечили возможность запуска новых продуктов и заложили крепкий фундамент для устойчивой работы сети в условиях роста абонентского трафика. Сейчас мы видим, что только за время строительства ЦОДа с 2019 года средний трафик на одного клиента билайна вырос более чем в 3 раза. Мы ожидаем, что эта цифра будет увеличиваться, и стремимся дать все возможности для комфортного пользования интернетом не только сегодня, но и в будущем.

Реклама ПАО «ВымпелКом», beeline.ru