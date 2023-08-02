База отдыха на Тургояке избежала банкротства

Фото: votgule.ru

Арбитражный суд Челябинской области принял решение по заявлению ООО «Златоустовский "Водоканал"» о банкротстве базы отдыха «Волна». Туристический городок, расположенный на южном берегу озера Тургояк, задолжал коммунальщикам 147 тысяч рублей.

Однако для признания организации несостоятельной сумма обязательств должна была быть как минимум вдвое больше, пишет «ФедералПресс». По закону о банкротстве, сумма просроченной свыше трех месяцев задолженности должна составлять не менее 300 тысяч рублей.

В принятии заявления о банкротстве суд «Златоустовскому "Водоканалу"» отказал.

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