Тысяча запахов эпохи: челябинка собрала уникальную коллекцию духов из СССР

Фото: ЧГМИИ

Запахи будят память: они за секунду способны перенести в прошлое, оживить воспоминания, образы дорогих людей, которые были рядом когда-то. С ароматов, связанных с событиями частной жизни, начиналась обширная коллекция советской парфюмерии Галии Малоушкиной, главного хранителя Центра историко-культурного наследия Челябинска и госэксперта по культурным ценностям Росохранкультуры. О коллекционере и его экспонатах рассказал Hornews.com.

Поначалу советские духи Галии дарили знакомые на дни рождения и праздники. Сегодня в ее коллекции — свыше тысячи уникальных наименований духов, одеколонов, флаконов, туалетных наборов, упаковок, открыток и альбомов, рекламирующих винтажную парфюмерию. Любопытно, что хранить духи она предпочитает в погребе на даче — прохладный микроклимат без перепадов температур и влажности способствует сохранности наилучшим образом.

Фото: из личного архива Галии Малоушкиной

— Коллекционирование для меня стало механизмом релаксации, даже вытаскивало из психологических кризисов. Потом пришло понимание: коллекцию нужно показывать людям, — рассказала Галина Малоушкина.

Коллекционер регулярно проводит выставки своего собрания — самая крупная была в прошлом году на площадке Челябинского музея изобразительных искусств — и лекции-дегустации, где рассказывает, как легенды винтажной парфюмерии связаны с литературой, архитектурой, живописью. На встрече можно «послушать» созданный к юбилею революции «Красный мак», легендарную «Красную Москву» или не менее известное парфюмерное творение 90-х – «Кузнецкий мост».

Однако, самые интересные и редкие экспонаты в коллекции Галии Малоушкиной — выпуска 1940-1950-х гг., когда духи оформляли в богатом русском национальном стиле: знаменитые «Ларцы» — «Черный», «Голубой» и менее известный «Русский»; парфюмерный набор «Сказка» с иллюстрацией Ивана Билибина: духи, одеколон, пудра, крем. Его выпускали и в 1980-е гг.

Фото: из личного архива Галии Малоушкиной

В восьмидесятые также появилось много любопытных образцов, посвященных Олимпиаде, такие, как сувенирный одеколон «Миша» ленинградской фабрики «Северное сияние» или духи «Русская красавица» московской «Новой Зари».

В Советском Союзе работало 15 крупных парфюмерных фабрик, каждая выпускала ароматы с собственным стилем и художественными решениями. А всего парфюмерную продукцию выпускали порядка 40 производств, даже в Средней Азии. Однако современная российская индустрия — лишь бледная тень ушедшей эпохи.

Фото: из личного архива Галии Малоушкиной

— Чтобы производить парфюмерию массово как в СССР, нет ни технических, ни технологических условий. Система подготовки парфюмеров не «заточена» на массовое производство. Парфюмеры сейчас учатся, в основном, в Италии, Франции, Испании. Современные отечественные коллекции парфюмерии любопытны, но не столь широко и хорошо известны как их легендарные предшественники, — отмечает Галина Малоушкина.

Осенью Галия Малоушкина будет курировать выставку художника Владимира Витлифа в Музее изобразительных искусств. Скорее всего, тогда же состоится и ее новая лекция. Уже известно, что искусствовед-коллекционер посвятит ее точкам соприкосновения советских парфюмов и вина.

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