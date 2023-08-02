Членов челябинской ОПГ отправили в колонию за вымогательство денег у военнослужащих

Подсудимых признали виновными по четырем уголовным статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор пятерым жителям региона, которые совершали нападения на военнослужащих. Подсудимых признали виновными по четырем уголовным статьям: мошенничество, вымогательство, разбой и неправомерное завладение чужим автомобилем без цели хищения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

— Виновные являлись участниками преступной группы, специализирующейся на вымогательствах, грабежах, разбойных нападениях, совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении военнослужащих Минобороны России, — уточнили в пресс-службе.

Деятельность преступной группировки пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Членов банды задерживали в период с апреля по июнь 2019 года.

Суд назначил мужчинам от пяти с половиной до девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режима.

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