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НовостиОбщество2 августа 2023 13:59

На Челябинскую область снова обрушатся дожди и грозы

В конце рабочей недели в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и грозы, прошедшие в первый день августа, задержатся в Челябинской области еще на несколько дней. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

Ночью 3 августа температура воздуха составит +12, +17 °C (в низинах до +9°C), днем столбик термометра покажет +24, +29°C (в горах до +20°C). На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром и ночью возможно появление тумана.

4 августа будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит +13, +18°C, днем столбик термометра поднимется до +24, +29°C. В первой половине суток будет без существенных осадков, затем ожидаются грозы и кратковременные дожди.

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