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НовостиПроисшествия2 августа 2023 14:29

Наносила удары по голове: челябинка избила молотком 74-летнюю маму

В Челябинске задержали женщину, которая избила молотком 74-летнюю мать
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Женщину задержали и доставили в полицию

Женщину задержали и доставили в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали женщину, избившую молотком свою 74-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №52 по улице Воровского. На пенсионерку во время ссоры набросилась ее дочь. Женщина нанесла матери несколько ударов по голове молотком.

На вызов жильцов дома приехали росгвардейцы. Они задержали женщину и доставили в отдел полиции. Ей оказалась ранее судимая 52-летняя челябинка. Что касается матери, то ее госпитализировали.

Росгвардейцам довольно часто приходится ездить и решать бытовые конфликты. В мае они задержали женщину, которая избила сковородкой своего мужа.

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