В Челябинске на торги выставили недостроенный фитнес-центр. Начальную цену снизили в десять раз

Строительство объекта завершено на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске выставили на торги недостроенный фитнес-центр, расположенный по улице Гагарина,7. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

Мэрия Челябинска изъяла недостроенное здание у собственника в 2021 году. Это уже вторая попытка реализовать объект на торгах. Новая стартовая цена аукциона была снижена в десять раз и теперь составляет 1,7 млн рублей. Изначально недострой продавали за 18.3 млн рублей.

Общая площадь застройки составляет трех тысяч квадратных метров. Специалисты оценили степень готовности на 20%.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 августа. Сами торги пройдут 19 сентября. Полученная сумма уйдет не в городскую казну, а бывшему собственнику недостроя.

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