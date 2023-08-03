В Челябинске с 9 августа отключат горячую воду в 145 домах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 9 августа начнется последний, шестой этап опрессовки. Продлится он до 23 августа, и в этот период горячую воду отключат в 145 многоквартирных домах. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Кроме того, без воды останутся 12 дошкольных, 11 учебных и 4 лечебных учреждения в Тракторозаводском районе. Также под отключение попадут дома, которые подключены к локальным котельным.

Список домов, попадающих под опрессовку, опубликовала мэрия. С ним можно ознакомиться по ссылке.

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