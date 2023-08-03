Школьники узнают о востребованных профессиях на экскурсиях по заводам Челябинской области

Фото: Министерство образования и науки Челябинской области

Такая возможность увидеть промышленные предприятия изнутри и пообщаться со специалистами в формате экскурсий у школьников появится благодаря проекту ранней профориентации «Билет в будущее».

По данным минобрнауки Челябинской области, региональная команда проекта «Билет в будущее» готовит множество мероприятий уже в сентябре.

– Ведутся переговоры с 60 предприятиями и компании области, которые готовы стать промышленными партнерами проекта. Среди таких предприятий промышленные гиганты АО «ЧТПЗ», ПАО «ЧКПЗ», ПАО «ЧМК», АО «Конар», ПО «Маяк», предприятия нефтегазового сектора, легкой промышленности, сельского хозяйства, – сообщили в ведомстве.

Школьники смогут из первых уст узнать о различных профессиях: оператор станков с ЧПУ, специалист по машиностроению, агроном, ветеринар, инженер-строитель, модельер, логист, управляющий сети магазинов, инженер по охране окружающей среды, машинист, администратор баз данных.

На экскурсиях ребятам покажут реальные производственные помещения, оборудование, рабочие места. Всего планируется охватить свыше 4,5 тысяч школьников Челябинской области.

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