В центре Челябинска 4 августа закроют движение транспорта и изменят маршруты трамваев

Фото: Челябинский общественный транспорт

Вечером 4 августа в центре Челябинска будет закрыт проезд по улице Цвилинга – участок от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретной, улицам Евтеева и Перовской. Ограничения вводят в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели». Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Проезд закроют с 19:20 до 21:30 часов. К тому же, с 5:00 до окончания мероприятия нельзя будет парковаться в местах временных ограничений. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут передвижения в этот день.

Иллюстрация: пресс-служба Южно-Уральской железной дороги

Вместе с тем, на это время закроют движение трамваев по улице Цвиллинга. Трамваи №3, 5, 7, 16 будут следовать по измененным маршрутам:

№3: ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№5: ЧЭМК — Карла Маркса — Труда — ЧЭМК;

№7: ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№16: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

Жителям города советуют пользоваться автобусами: №1, 2, 4, 18, 64, 483, а также троллейбусами: №10, 16, 19.

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