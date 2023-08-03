В 29 многоквартирных домах Челябинска затопило крыши после сильного ливня

29 домов Челябинска пострадали после сильного ливня. Фото: администрация Челябинска

После сильного ливня, который обрушился на Челябинск 1 августа, затопило крыши 29 многоквартирных домов. По данным администрации города, это 0,45% от общего числа многоквартирных домов в Челябинске.

Треть таких случаев произошли в домах с мягкой кровлей и внутренним ливневым водостоком. Также причинами становятся трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестока. Такие протечки могут спровоцировать отключения электроэнергии из-за промокания проводки. Управляющие компании должны немедленно реагировать на затопление и держать на контроле все проблемы в домах, чтобы избежать проблем.

Сейчас администрация Челябинска подключилась к проверке пострадавших домов. Представители администрации побывали в доме 338а по проспекту Победы.

– В настоящий момент Управление ЖКХ держит ситуацию на контроле. В адрес УК направлены факсограммы о принятии срочных восстановительных мероприятий, – отметили в ведомстве.

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