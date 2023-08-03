В Челябинской области посчитали, сколько стоит минимальный набор школьных принадлежностей

Минимальный набор канцелярии обойдется в 1 295 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году покупка минимально необходимого набора принадлежностей для учебы обойдется в магазинах от 1 295 рублей, а на онлайн-площадках – от 2 520 рублей. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата Челябинской области.

При анализе эксперты не брали в расчет покупку школьной формы и различных учебников. В минимальный набор включили: ручки, карандаши, тетради, альбом для рисования, дневник, ластик, корректор, обложки для тетрадей и учебников, линейку, циркуль, транспортир, пенал и рюкзак.

– Если сравнивать цены с прошлым годом, то минимальная стоимость комплекта поднялась на 6,6%. Но осенью ажиотаж на школьные принадлежности снизится, а, следовательно, и цены на них тоже. Данная ситуация укладывается в прогнозные значения инфляции Банка России на 2023 год в пределах от 5% до 6,5%, – отметили в КСП Челябинской области.

При этом в ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что цены на маркетплейсах дороже, зато там более разнообразный спектр товаров, уникальные форм-факторы практически в любых объемах.

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