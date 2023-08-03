Двое парней набросились на мужчину с палкой и отобрали сумку

Фото: УМВД по Челябинску

В Челябинске двое молодых людей избили сидевшего на лавочке мужчину и забрали у него сумку. Все произошло в Ленинском районе. 49-летний горожанин проводил вечер сидя на лавочке. К нему подошли двое молодых людей и молча начали бить палкой. После забрали его сумку и скрылись. Полицейские, к которым незамедлительно обратился мужчина, оперативно установили приметы хулиганов и куда они могли сбежать.

Парней задержали. Оказалось, что им 16 и 18 лет. Сумку они успели выбросить, пытались воспользоваться банковскими картами, но на них не оказалось денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Парней отпустили под обязательство о явке.

— В связи с тем, что разбой относится к наиболее опасным видам преступлений против собственности, поскольку похищается не только имущество потерпевшего, но и ставится под угрозу его жизнь и здоровье, преступления данной категории всегда находятся на особом контроле руководства УМВД России по Челябинску, — прокомментировали в пресс-службе полиции города.

По статистике, по горячим следам удается раскрыть 9 из 10 подобных преступлений.

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