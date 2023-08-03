В Челябинске часть имущества фабрики «Краснодеревщик» продали на торгах почти за 26 млн рублей

Фото: freepik.com

В Челябинске состоялись торги по имуществу фабрики-банкрота ЗАО «Краснодеревщик». Здания, инженерные сооружения и оборудование приобрела производственная компания «ТЭК-Спецмаш». Предприятие предложило за имущество 25,8 млн рублей. Данные указаны на портале «Федресурс».

Отметим, что начальная цена лота на 8 этапе публичного предложения была 9,2 млн рублей.

Согласно данным, основной вид деятельности ООО ПК «ТЭК-Спецмаш» – производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Директор компании – Павел Шибков.

Напомним, фабрика «Краснодеревщик» - некогда крупнейший производитель дверей в Челябинской области – признана банкротом в 2020 году. Имущество предприятия распродают на торгах уже третий год.

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