Челябинский «Рыжий Фест» в этом году пройдет в «древнерусском стиле»

Фото: ЧОУНБ

Новые имена в литературе, свежие сценарные работы, кино- и театральные постановки на основе произведений авторов со всей страны откроет через полтора месяца «#РыжийФест» — всероссийский литературный форум, который ежегодно проходит в Челябинске. В этом году он пройдет под слоганом «Объединяем от А до Я». Разработан и новый фирменный стиль — его создала креативная группа «Наша кириллица» участницы форума Надежды Рипинской. Айдентика соединила исторический почерк древнерусских летописей и современные формы шрифта.

Несмотря на то, что сам форум пройдет в конце сентября, его мероприятия стартуют уже в августе: впервые пройдут воркшопы для молодых прозаиков, сценаристов и журналистов под эгидой Алексея Варламова, ректора Литинститута имени Горького. А в основной программе форума, с 22 по 24 сентября гостей ждут творческие встречи с известными российскими писателями, культурная и деловая программы, лекторий, дискуссии, ток-шоу, а также детская программа.

По традиции «#РыжийФест» пройдет одновременно с Южно-Уральской книжной ярмаркой. Три фестивальных дня в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) будут представлены флагманские издательские и книготорговые холдинги России и региональные издательства, всего — 79 организаций и авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда и других городов и регионов.

— Мы хотим организовать диалог между писателями и издателями, в котором особое внимание будет уделено самобытной, локальной истории. К нам приезжают гости от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Махачкалы. Также будут представлены издательства из Якутии и Мордовии. Таким образом, мы действительно всех объединяем от А до Я, – отмечает заместитель директора Публичной библиотеки, организатор ЮУКЯ #РыжийФест Наталья Соловьёва.

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